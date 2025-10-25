Cambio della guardia ai vertici della Uil Pubblica amministrazione provinciale, Dopo oltre venti anni alla guida nella veste di segretario provinciale, Carlo Spadoni si dimette per passare alla Uil pensionati. Nuovo segretario è stato eletto Emanuele Canepa, dipendente della Prefettura, che sarà affiancato dalla segreteria di Elena Cenderelli e Ruggero Bertolini, entrambi dipendenti Inps. "Nella nostra provincia il problema più grande è la carenza di organici, sia nel comparto ministeri che negli enti locali – spiega Canepa – e questo accade perché il posto pubblico non è più appetibile come una volta a causa di stipendi bassi e del venir meno di alcune garanzie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Canepa segretario della Uil Pubblica amministrazione