Cane avvelenato nel giardino di casa a Viterbo | È successo due volte siamo spaventati

Cane avvelenato per ben due volte nel giro di pochi giorni al Murialdo. Ora nel quartiere di Viterbo c'è preoccupazione e indignazione. A raccontare gli episodi è la proprietaria di Roy, lupo cecoslovacco di 8 anni, in un post pubblicato sui social in cui si rivolge ai residenti della zona con un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

