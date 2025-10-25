cancellata dalle onde la pedana di legno che porta alla spiaggia

Non c’è pace per la piattaforma di legno posta all’inizio della nuova passeggiata a mare. Indubbiamente bella, indubbiamente utile per raggiungere la sottostante spiaggia, ma imperdonabilmente pensata troppo vicina alla battigia così che ogni volta che il mare si ingrossa, immancabilmente va sott’acqua e viene distrutta. Era già successo lo scorso autunno, si era ripetuto in inverno ed è accaduto nuovamente con la prima mareggiata di questa stagione. Le onde hanno fatto saltare il pavimento in legno, Ha invece retto il nuovo sostegno di cemento realizzato per sostenere la pavimentazione dopo il cedimento dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

