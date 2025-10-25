CANALE 5 | GRANDE FRATELLO RADDOPPIA L’ANNUNCIO UFFICIALE DI SIMONA VENTURA

Canale 5 cambia le carte in tavola, a sorpresa. L’annuncio riguarda il Grande Fratello e arriva dalla sua nuova padrona di casa, Simona Ventura. Intervistata nell’ambito del Festival dello Spettacolo a Milano, la popolare conduttrice ha svelato nello sorpresa generale che il reality raddoppia da subito. E così dalla prossima settimana, GF andrà in onda il lunedì e il giovedì in prima serata. Sarà un tentativo di rilancio o il definitivo ko del padre dei reality? L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: GRANDE FRATELLO RADDOPPIA. L’ANNUNCIO UFFICIALE DI SIMONA VENTURA

