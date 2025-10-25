Camposano domani in programma il ‘Premio Legalità 2025’

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito della VIII edizione della Giornata della Legalità, l’Associazione “Ultimi”, fondata dal prete anti-camorra   don Aniello Manganiello  e presieduta dal  giornalista Andrea Manzi, promuove per domani 26 ottobre alle ore 18, presso l’Opera parrocchiale “San Gavino” di Camposano, il Premio Legalità 2025.  Dopo i saluti, di  don Antonio Collu, parroco di Camposano, e del presidente di “Ultimi”  Andrea Manzi, la premiazione sarà preceduta da un monologo di  Silvia Siniscalchi, socia di “Ultimi” e professore ordinario di Geografia presso l’Università di Salerno, che darà voce alle vittime delle mafie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

