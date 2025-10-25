Riconoscimento per la camperistica della Valdelsa, area geografica dalla quale esce circa il novanta per cento della produzione nazionale del settore. Fluideen, il concept camper firmato Mobilvetta, è stato selezionato dall’ADI Design Index 2025, la pubblicazione annuale curata dall’Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie i migliori progetti del design italiano, candidati al Compasso d’Oro ADI, uno dei più prestigiosi premi internazionali nel campo del design. Mobilvetta è uno dei principali marchi italiani nel settore dei veicoli ricreazionali, nato negli anni Settanta, ed è un brand di Trigano, uno dei principali operatori europei nel settore dei veicoli ricreazionali e del tempo libero, quotato alla Borsa di Parigi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Camperistica sempre al top. Il Fluiden firmato da Mobilvetta inserito tra i migliori progetti