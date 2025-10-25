Campania | Picierno ' lista Pd decisa a Roma da Taruffi mancanza rispetto'
Ho più volte chiesto che venisse convocato un momento di confronto per discutere della composizione della lista del Pd in Campania. Ho sollecitato una riunione tra i parlamentari, che non si è mai svolta, e la ripetizione dell'incontro in videoconferenza di giovedì scorso, che non mi è stata concessa. Ho chiesto più volte un colloquio con il responsabile nazionale dell'Organizzazione, Igor Taruffi, senza mai ricevere risposta. Solo in alcune occasioni ha risposto a messaggi, ma senza mai chiarire i criteri adottati per la definizione della lista. Anche questo credo che sia una mancanza di rispetto personale e politica.
