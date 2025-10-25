Campania Fico | Dialogo proficuo con Acen serve confronto costante con le imprese

Il candidato presidente della coalizione progressista sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni e costruttori per sviluppo, occupazione e sicurezza sul lavoro. NAPOLI – “Un momento di incontro e dialogo proficuo quello di oggi con l’Associazione dei costruttori edili. Un confronto sulle sfide dei prossimi anni che la Campania è chiamata ad affrontare e sul valore aggiunto che chi fa impresa può dare al territorio in termini di occupazione, opportunità per i giovani, sviluppo. Fra istituzioni e imprese serve un dialogo costante su tanti temi: dalla sicurezza sul lavoro ai progetti di rigenerazione urbana, dalla gestione sostenibile del territorio ai piani per infrastrutture e trasporti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it