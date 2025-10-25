Campania Durigon | Liste forti Lega forza trainante per la vittoria del centrodestra

Tempo di lettura: 3 minuti “ La Lega ha presentato i suoi candidati in tutte le circoscrizioni e domani alle 11:00 saranno tutti insieme al teatro Sannazaro di Napoli con il segretario Matteo Salvini per far partire ufficialmente questa grande campagna elettorale che faremo con un programma chiaro e una visione di futuro per questa regione. Liste forti e per questo ringrazio tutta la squadra dirigente, chi ha deciso di correre in prima persona, chi darà il suo contributo e il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi che ha fatto un ottimo lavoro. Il fatto che Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò, sia capolista a Napoli non è un caso, ma un gesto doveroso e di riconoscenza ad una grande donna che con la Lega vuole continuare a portare avanti la sua battaglia nella lotta contro ogni forma di criminalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campania, Durigon: “Liste forti, Lega forza trainante per la vittoria del centrodestra”

Leggi anche questi approfondimenti

Regionali #Campania, Durigon: "presenteremo le liste della Lega con Salvini e Cirielli" - facebook.com Vai su Facebook

Durigon, a Napoli presenteremo liste Lega con Salvini e Cirielli. 'Il 26 ottobre daremo un segnale chiaro di compattezza' #ANSA - X Vai su X

Regionali Campania, Durigon: “presenteremo le liste della Lega con Salvini e Cirielli” - Insieme a tutta la dirigenza regionale stiamo costruendo liste forti, competitive e radicate sul territorio, con tanti candidati pro ... Da strettoweb.com

Alleanza Verdi e Sinistra presenta la propria lista in Campania. Visone (Europa Verde): “Forti e competitivi” - La coalizione ecologista e progressista annuncia i propri candidati per le regionali del 23 e 24 Novembre in Campania Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde ... Si legge su ilfattovesuviano.it

Durigon: a Napoli presenteremo le liste della Lega con Salvini e Cirielli - Insieme a tutta la dirigenza regionale stiamo costruendo liste forti, competitive e radicate sul territorio, con tanti candidati prov ... Lo riporta stylo24.it