Campania | domani candidati con Salvini Zinzi Lega sorprenderà

"Abbiamo presentato tutte le liste  della Lega a sostegno di Edmondo Cirielli presidente della Campania e domani mattina al teatro Sannazaro di Napoli alle 11, ci ritroveremo tutti insieme con il segretario Matteo Salvini per far partire ufficialmente questa campagna elettorale che è gia' entrata nel vivo. Il nostro partito si presenta in tutte le circoscrizioni della Campania con donne e uomini espressione dei  territori, molti dei quali già amministratori locali o consiglieri uscenti a dimostrazione del fatto che la linea scelta è quella di premiare l'impegno e la competenza". Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

