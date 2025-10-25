Campania allerta meteo da questa sera sabato 25 ottobre fino a domani | attesi temporali

Maltempo diffuso sull'intera regione. La Campania sarà interessata da condizioni meteorologiche avverse a partire da stasera e fino a domenica 26 ottobre. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di livello Giallo valida su tutto il territorio regionale, dalle 20 di sabato 25 ottobre alle 20 di domenica 26 ottobre. Nonostante le temperature rimangano relativamente miti, si prevedono piogge da locali a sparse, che potranno evolvere in rovesci o temporali di intensità variabile. Rischi e possibili conseguenze. La nota ufficiale dell'allerta mette in guardia sul rischio idrogeologico collegato alle precipitazioni.

campania allerta meteo da questa sera sabato 25 ottobre fino a domani attesi temporali

© Dayitalianews.com - Campania, allerta meteo da questa sera, sabato 25 ottobre, fino a domani: attesi temporali

