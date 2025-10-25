Cammino sinodale sostegno alle Giornate contro l’omofobia e apertura equilibrata alle donne nella Chiesa

“Andate avanti nell’unità specialmente pensando al Cammino sinodale. Restate uniti e non difendetevi dalle provocazioni dello Spirito. La sinodalità diventi mentalità, nel cuore, nei processi decisionali e nei modi di agire“. Papa Leone XIV è così che aveva indicato la rotta su cui far terminare il Sinodo, quando lo scorso 17 giungo incontrò l’Episcopato. Quel . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cammino sinodale, sostegno alle Giornate contro l’omofobia e apertura equilibrata alle donne nella Chiesa

Scopri altri approfondimenti

Cammino sinodale: partecipanti a Papa Leone XIV, “la sinodalità diventi mentalità nel cuore e nei processi decisionali” - “Beatissimo Padre, a conclusione della terza Assemblea sinodale, colmi di gioia per il cammino compiuto dalle Chiese in Italia, Le rivolgiamo un pensiero di affetto filiale e sincera gratitudine”. Secondo agensir.it

Cammino sinodale: approvato il Documento di sintesi - Con 781 “placet” su 809 votanti, la terza Assemblea sinodale delle Chiese che sono in Italia, riunita oggi a Roma, ha approvato il Documento di sintesi del Cammino sinodale dal titolo “Lievito di pace ... Da corrierecesenate.it

Assemblea Sinodale approva il documento finale. No al riarmo, no alle discriminazioni sessuali, sì all’impegno socio-politico per abbattere queste strutture di peccato ... - Il Cammino Sinodale delle Chiese in Italia ha prodotto un documento di sintesi che non è solo una riflessione interna, ma una vera e propria dichiarazione di intenti sul piano socio- Segnala farodiroma.it