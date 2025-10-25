Cammina con il suo cane su un altopiano quando viene travolta da una mandria di mucche | muore a 59 anni per shock emorragico

Rebecca Jane Hitchings, infermiera in pensione, stava portando a spasso il suo cane sull’altopiano di Exmoor, nel sud-ovest dell’Inghilterra, tra le contee di Somerset e Devon. La 59enne è stata travolta da una mandria di mucche ed è morta a causa di uno shock emorragico. Hitchings è stata portata in elicottero all’ospedale di Plymouth ma per lei non c’è stato nulla da fare. È stata aperta un’inchiesta: la causa del decesso è stata indicata come shock emorragico dovuto a trauma contusivo. La data della morte è stata registrata come giovedì 16 ottobre. Il Mirror fa sapere che la notizia ne segue una con la stessa dinamica: poche settimane fa, un escursionista 85enne è stato calpestato a morte da una mandria di mucche, mentre camminava assieme alla moglie e al loro cane verso un rifugio di montagna a Ramsau am Dachstein, nella Stiria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cammina con il suo cane su un altopiano quando viene travolta da una mandria di mucche: muore a 59 anni per shock emorragico

