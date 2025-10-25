Camion contro scooter | Mattia muore a 17 anni mentre va dai nonni
Un’altra tragedia sulle strade italiane. Questa volta a perdere la vita è stato un ragazzo di appena 17 anni, travolto da un destino crudele che ha sconvolto l’intera comunità. La vittima è Mattia Martoni, residente a Castignano, che ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina, 25 ottobre, nelle campagne dell’Ascolano. Mattia era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camioncino lungo la strada che collega Rotella al cimitero di Poggio Canoso. Il giovane stava andando a casa dei nonni. L’impatto è stato violentissimo: nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
