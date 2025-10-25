Camera penale di Terni ecco il nuovo direttivo | i nomi e gli incarichi

Ternitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvocato Francesca Carcascio è il nuovo presidente della camera penale di Terni. L’incarico è stato definito dal nuovo consiglio direttivo dopo le elezioni dello scorso 29 settembre. Accanto alla presidente, vice è stato nominato l’avvocato Massimo Oreste Finotto, mentre Claudio Biscetti e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

