Camera di Commercio Italiana negli EAU l' intervento del segretario generale Mauro Marzocchi

Mauro Marzocchi Segretario Generale e fondatore nel 2004 della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Intanto ringrazio per avermi concesso la possibilita' di replica, stante che circa un anno di critiche se non di offese, assolutamente immotivate e gratuite, hanno arrecato alla Camera un danno reputazionale enorme. Con l'intervista della scorsa settimana, si e' passati addirittura ad individuare personalmente i "teorici responsabili", ma questa e' materia che stanno valutando i nostri legali. Mi spiace che i tre Presidenti imprenditori che si sono succeduti,, che hanno dedicato tempo e passione per condurre la Camera in maniera disinteressata, siano stati cosi' volgarmente criticati.

