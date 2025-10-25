Cambio orario deciso | La Notte nel Cuore partirà prima e durerà più a lungo

Buone notizie per i fan di “La Notte nel Cuore”, la soap turca rivelazione di Canale 5. Dopo settimane di slittamenti e puntate ridotte, Mediaset ha finalmente deciso di stabilizzare l’orario di messa in onda e di regalare al pubblico un piccolo premio: un episodio più lungo del solito. A partire da martedì 28 ottobre, la serie tornerà in onda con qualche minuto di anticipo, iniziando alle 22:15 invece delle 22:40, e durerà fino a circa mezzanotte. Una scelta che arriva in risposta alle numerose richieste dei fan, stanchi di orari sempre più notturni e di scene tagliate per esigenze di palinsesto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

