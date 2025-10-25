Cambio ora 2025 dall’ora legale alla solare | quando e come spostare le lancette

Repubblica.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stanotte torna l’ora solare: alle 3 si spostano le lancette indietro di un’ora. Ma il dibattito sull’abolizione dell’ora legale è più acceso che mai, tra risparmi energetici e impatti sulla salute. 🔗 Leggi su Repubblica.it

cambio ora 2025 dall8217ora legale alla solare quando e come spostare le lancette

© Repubblica.it - Cambio ora 2025, dall’ora legale alla solare: quando e come spostare le lancette

Approfondisci con queste news

cambio 2025 dall8217ora legaleCambio dell’ora ottobre 2025, torna l’ora solare: come e quando spostare le lancette. L’abolizione? Ecco perché il dossier è bloccato da 7 anni - 26 ottobre si torna all'ora solare: l'Italia ha risparmiato 90 milioni durante i 7 mesi di ora legale ... Scrive ilfattoquotidiano.it

cambio 2025 dall8217ora legaleCambio d’ora 2025: quando torna l’ora solare in Italia - Scopriamo quando scatta l’ora solare in Italia nel 2025 e quando riprenderà l’ora legale: stanotte, tra il 25 e il 26 ottobre, lancette indietro. Lo riporta alfemminile.com

cambio 2025 dall8217ora legaleOra solare 2025, stanotte si cambia: a che ora spostare le lancette e come - Le lancette andranno spostate indietro di un’ora, dalle ore 3 di notte andranno posizionate alle ore 2. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio 2025 Dall8217ora Legale