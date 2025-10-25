Cambio dell’ora ottobre 2025 torna l’ora solare | come e quando spostare le lancette L’abolizione? Ecco perché il dossier è bloccato da 7 anni

Si dorme un’ora in più. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, le lancette degli orologi tornerann o indietro di un’ora, ristabilendo l’ora solare fino a marzo 2026. Ma dietro questo gesto abitudinario si nasconde un paradosso europeo: mentre l’Italia ha appena concluso sette mesi di ora legale risparmiando oltre 90 milioni di euro, la proposta di abolire questo cambio semestrale è bloccata da sette anni a Bruxelles, ostaggio dell’indecisione degli Stati membri. Il paradosso Ue: proposta di abolizione ferma dal 2019. Nonostante questi dati, il futuro del cambio d’ora rimane incerto. Nel 2018, in risposta alle richieste del Parlamento europeo e di diversi Stati, la Commissione europea aveva presentato una proposta di direttiva per abolire il cambio semestrale, lasciando a ogni Paese la scelta se adottare permanentemente l’ora solare o quella legale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

