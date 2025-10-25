Cambia subito il tabellone di Jannik Sinner a Parigi | gli scenari con il forfait di Mensik

A qualificazioni ormai iniziate, è giunto il forfait del ceco Jakub Mensik dall’ ATP Masters 1000 di Parigi, che scatterà lunedì 27 ottobre: il ceco era nello spicchio di tabellone di Jannik Sinner, che dunque non incontrerà una testa di serie in caso di passaggio agli ottavi di finale. La cancellazione di Mensik, infatti, arriva troppo tardi perché possa essere riformulato il tabellone con l’inserimento della testa di serie numero 17: il posto del ceco nel tabellone, invece, verrà preso da un qualificato o da un lucky loser, che all’esordio nel main draw se la vedrà con l’argentino Francisco Cerundolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cambia subito il tabellone di Jannik Sinner a Parigi: gli scenari con il forfait di Mensik

Leggi anche questi approfondimenti

Una ciotola di Insalata di Farro e la giornata cambia subito colore Sana, leggera e piena di sapore Ti va di scoprire la mia versione? Corri sul blog e dimmi nei commenti quale ingrediente non può mancare nella tua!https://blog.giallozafferano.it/ricettepa - facebook.com Vai su Facebook

Cambia subito il tabellone di Jannik Sinner a Parigi: gli scenari con il forfait di Mensik - A qualificazioni ormai iniziate, è giunto il forfait del ceco Jakub Mensik dall'ATP Masters 1000 di Parigi, che scatterà lunedì 27 ottobre: il ceco era ... Secondo oasport.it

Sinner, come cambia il tabellone dopo il ritiro di Draper? I possibili avversari di Jannik - Il britannico, numero 5 del mondo, è stato costretto al ritiro a causa di un problema all’omero sinistro, lo stesso che lo aveva già fermato a Toronto e ... Da ilmessaggero.it

Sinner-Cobolli all'Atp 500 di Vienna in diretta 6-2, 7-6: Jannik ai quarti, ottimo Flavio nel secondo set - Jannik vince il 17esimo derby azzurro in carriera, ma Flavio lotta nel secondo set costringendolo ad alzare il livello. Secondo corriere.it