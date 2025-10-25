Camaleonte | falsi documenti per truffare banche e assicurazioni sconti di pena in appello

LECCE – Svolta nel processo nato dall’inchiesta “Camaleonte”, riguardante un presunto giro di truffe a banche e assicurazioni. La Corte d’appello di Lecce (Prima sezione penale), pronunciandosi sulla sentenza di primo grado emessa il 2 febbraio del 2021, ha riformato in parte il verdetto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

La principale novità è legata al falso in atti pubblici contestato in primo grado, riqualificato in falso in scrittura privata, che non è più reato.