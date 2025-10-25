Calvarese | Non è rigore su Di Lorenzo dopo l’anno scorso non avrei mandato Mariani ad arbitrare Napoli-Inter

Calvarese: «Non è rigore su Di Lorenzo, non avrei spedito Mariani ad arbitrare Napoli-Inter» La moviola di Napoli-Inter con le parole dell’ex arbitro Calvarese: «Fossi stato nel designatore non avrei mandato Mariani ad arbitrare Napoli-Inter visto quello che è accaduto lo scorso anno. Ha concesso lo stesso rigore come un anno fa al contatto Dumfries-Anguissa, c’è stato un contatto ma non è un contatto falloso su Di Lorenzo. Il calcio di rigore per un fallo di mano di Buongiorno viene assegnato solo dopo il controllo al Var». Non solo Calvarese, anche Marelli sul rigore al Napoli: «Viene fischiato il rigore con 6-7 secondi di ritardo, era da revocare». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

