Calvarese | Non è rigore su Di Lorenzo dopo l’anno scorso non avrei mandato Mariani ad arbitrare Napoli-Inter
Calvarese: «Non è rigore su Di Lorenzo, non avrei spedito Mariani ad arbitrare Napoli-Inter» La moviola di Napoli-Inter con le parole dell’ex arbitro Calvarese: «Fossi stato nel designatore non avrei mandato Mariani ad arbitrare Napoli-Inter visto quello che è accaduto lo scorso anno. Ha concesso lo stesso rigore come un anno fa al contatto Dumfries-Anguissa, c’è stato un contatto ma non è un contatto falloso su Di Lorenzo. Il calcio di rigore per un fallo di mano di Buongiorno viene assegnato solo dopo il controllo al Var». Non solo Calvarese, anche Marelli sul rigore al Napoli: «Viene fischiato il rigore con 6-7 secondi di ritardo, era da revocare». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Anche per #Calvarese era rigore: “Quando l’ho visto in diretta ho pensato subito al fallo” Il video commento dell’ex arbitro - X Vai su X
Contatto Parisi-Giménez: rigore e scelte che faranno discutere! Calvarese dà il suo OK… ma con riserve ? #Milan #Fiorentina #Calvarese #Gimenez #Parisi #RafaelLeao #SerieA #Moviola #VAR #Rossoneri - facebook.com Vai su Facebook
Estupinan ferma Di Lorenzo in area: rigore e espulsione, la fotosequenza - Il difensore del Milan trattiene il capitano del Napoli che stava andando a calciare a porta libera: l'arbitro cambia il cartellino dopo la revisione del Var ... Scrive corrieredellosport.it
Lazio-Torino, Calvarese sul rigore del 3-3: "Accettabile se dato in campo, non all'OFR" - La sfida dell'Olimpico di ieri pomeriggio si è conclusa con il punteggio di 3- Come scrive tuttomercatoweb.com