Caltanissetta inseguimento a tutta velocità finisce male | due pusher nei guai

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini fermati dalla Polizia a Caltanissetta dopo un inseguimento: sequestrati hashish, cocaina e armi. Un arresto e una denuncia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

caltanissetta inseguimento a tutta velocit224 finisce male due pusher nei guai

© Notizie.virgilio.it - Caltanissetta, inseguimento a tutta velocità finisce male: due pusher nei guai

Argomenti simili trattati di recente

caltanissetta inseguimento tutta velocit224Caltanissetta, inseguimento a tutta velocità finisce male: due pusher nei guai - Due uomini fermati dalla Polizia a Caltanissetta dopo un inseguimento: sequestrati hashish, cocaina e armi. Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Caltanissetta Inseguimento Tutta Velocit224