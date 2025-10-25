Caltanissetta inseguimento a tutta velocità finisce male | due pusher nei guai
Due uomini fermati dalla Polizia a Caltanissetta dopo un inseguimento: sequestrati hashish, cocaina e armi. Un arresto e una denuncia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
