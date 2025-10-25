Caltagirone premiato il comandante della polizia locale | ha fatto scoprire un omicidio camuffato da incidente

Cataniatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante riconoscimento per il colonnello Domenico Martino, comandante della polizia locale di Caltagirone che, al meeting nazionale della Polizia locale di Cosenza, si è visto assegnare il premio Pol25 "per avere contribuito in modo determinante a indirizzare le indagini per un caso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Caltagirone Premiato Comandante Polizia