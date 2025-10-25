Calloni non eri tu lo sciagurato | un turno di A tra occasioni divorate e la malinconia di Baggio

Una settimana avara di reti, errori sotto porta e la nostalgia di chi sapeva trasformare una giocata in poesia. Quanti gol farebbe oggi il Divin Codino?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calloni, non eri tu lo sciagurato: un turno di A tra occasioni divorate e la malinconia di Baggio

51 anni fa, oggi: 29 settembre 1974, Italia U23 - Jugoslavia U23 (2-2). In piedi: Antognoni (cap.), Maldera, Guerini, Danova, Gentile, Buso; accosciati: Scirea, Calloni, Libera, Boni, Orlandi. Allenatore: Bearzot. Due volte sotto, gli azzurrini prima pareggiano con - facebook.com Vai su Facebook

