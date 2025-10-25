Calloni non eri tu lo sciagurato | un turno di A tra occasioni divorate e la malinconia di Baggio

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana avara di reti, errori sotto porta e la nostalgia di chi sapeva trasformare una giocata in poesia. Quanti gol farebbe oggi il Divin Codino?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

calloni non eri tu lo sciagurato un turno di a tra occasioni divorate e la malinconia di baggio

© Gazzetta.it - Calloni, non eri tu lo sciagurato: un turno di A tra occasioni divorate e la malinconia di Baggio

News recenti che potrebbero piacerti

calloni eri tu sciaguratoCalloni, non eri tu lo sciagurato: un turno di A tra occasioni divorate e la malinconia di Baggio - Una settimana avara di reti, errori sotto porta e la nostalgia di chi sapeva trasformare una giocata in poesia... Lo riporta gazzetta.it

Gagliardini 'sciagurato' come Calloni. Da 'Miss it' Blisset a Schick e Oliveira, quelli che sbagliano gol già fatti FOTO - scuotono la testa e allargano le braccia, ... Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Calloni Eri Tu Sciagurato