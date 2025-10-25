Calibrazione Joy-Con su PC | Ora è Realtà grazie a DRIFTGUARD

Gamesandconsoles.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quante volte hai imprecato contro quel fastidioso  drift dell’analogico  del tuo Joy-Con? Quante volte il tuo personaggio o la telecamera si sono mossi da soli, rovinando una partita perfetta? Fino a oggi, le soluzioni erano limitate: pulizie complicate, invio a Nintendo o acquisto di controller nuovi. Ma tutto questo è sul punto di cambiare per sempre. Con grande orgoglio e emozione, ti presentiamo in  anteprima mondiale  quello che sembrava impossibile:  DRIFTGUARD, il primo tool online che porta la calibrazione professionale dei controller Nintendo Switch direttamente sul tuo PC.   Provalo Subito, è Gratuito:  https:driftguard. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

