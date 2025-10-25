Inter News 24 Calhanoglu Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse estivo del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Hakan Calhanoglu è uno dei punti fissi dell’ Inter di Cristian Chivu e la sua centralità nel gioco nerazzurro è innegabile. Il regista turco è sempre il cuore pulsante della manovra, orchestrando passaggi e movimenti offensivi. Ma stasera, contro il Napoli, troverà un avversario ben preparato ad affrontarlo: Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, infatti, è stato uno dei protagonisti del confronto dello scorso anno e, a distanza di dodici mesi, si ritrova ancora una volta a dover marcare Calhanoglu, con l’obiettivo di limitarne le pericolosità, come fatto nella passata stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, pronto l’esame Glimour: lo scorso anno…