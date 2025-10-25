Calendario di Nardò e del parco di Porto Selvaggio contest per selezionare gli scatti più belli

Lecceprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO’ - L’assessorato ai Parchi ha promosso il contest fotografico “Nardò si racconta. Paesaggi, volti e tradizioni del territorio-Calendario 2026”, con lo scopo di selezionare 15 immagini che ritraggono la città di Nardò e il suo territorio (dai paesaggi naturalistici del parco di Porto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

