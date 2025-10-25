Calciomercato Juventus la Roma bussa alla porta della Continassa | sta pensando concretamente a quel bianconero! Le novità

Calciomercato Juventus, si complica la permanenza del mediano: i dialoghi per il prolungamento sono in stallo, la Roma monitora la situazione. Un jolly prezioso per  Igor Tudor, un giocatore che si è ripreso la  Juventus  con grinta e professionalità, ma un futuro a tinte bianconere tutt’altro che scontato. La situazione contrattuale di uno dei centrocampisti più duttili della rosa resta un nodo irrisolto, alimentando le voci di mercato e l’interesse di una storica rivale. Come riportato dall’esperto di mercato  Niccolò Ceccarini  su  TMW, il dialogo per il rinnovo è fermo e la  Roma  osserva con grande attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

