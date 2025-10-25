Calciomercato Juve, l’annuncio di Moretto esalta i tifosi: «Non mi sposto da qui! Quello bianconero è il club più vicino a.». Parla il giornalista. l futuro di Sandro Tonali torna ad infiammare le voci di calciomercato Juve, e a fare il punto sulla complessa situazione del centrocampista italiano è stato il giornalista Matteo Moretto. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha voluto fare chiarezza su due aspetti fondamentali: la reale posizione del Newcastle e una presunta notizia, da lui mai diffusa. Il giornalista ha innanzitutto smentito categoricamente di aver mai parlato di una telefonata tra il giocatore e Massimiliano Allegri, e ha ribadito che il recente rinnovo con il club inglese non blinda affatto il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

