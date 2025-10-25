Calciomercato Juve l’annuncio di Moretto esalta i tifosi | Non mi sposto da qui! Quello bianconero è il club più vicino a…
Calciomercato Juve, l’annuncio di Moretto esalta i tifosi: «Non mi sposto da qui! Quello bianconero è il club più vicino a.». Parla il giornalista. l futuro di Sandro Tonali torna ad infiammare le voci di calciomercato Juve, e a fare il punto sulla complessa situazione del centrocampista italiano è stato il giornalista Matteo Moretto. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha voluto fare chiarezza su due aspetti fondamentali: la reale posizione del Newcastle e una presunta notizia, da lui mai diffusa. Il giornalista ha innanzitutto smentito categoricamente di aver mai parlato di una telefonata tra il giocatore e Massimiliano Allegri, e ha ribadito che il recente rinnovo con il club inglese non blinda affatto il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Calciomercato Juve, Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato #Juve, #Comolli costretto a intervenire a gennaio: la priorità, i preferiti e il sogno - X Vai su X
Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Sandro Tonali - Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Sandro Tonali Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto sul cana ... Secondo milannews24.com
Moretto - Juventus, tra Tudor e Comolli rapporti freddi: la situazione e cosa può succedere - Torna in auge il nome di Roberto Mancini, non solo per la Juventus ma in generale trattandosi di un profilo importante libero. Da ilbianconero.com
Juve, Moretto: 'Il club bianconero è quello più vigile sul profilo di Tonali' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, la Juventus sarebbe il club in Italia che seguirebbe con più attenzione le mosse di Sandro Tonali, ... Secondo it.blastingnews.com