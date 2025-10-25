Calciomercato Juve l’annuncio di Moretto esalta i tifosi |  Non mi sposto da qui! Quello bianconero è il club più vicino a…

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, l’annuncio di Moretto esalta i tifosi: «Non mi sposto da qui! Quello bianconero è il club più vicino a.». Parla il giornalista. l futuro di  Sandro Tonali  torna ad infiammare le voci di calciomercato Juve, e a fare il punto sulla complessa situazione del centrocampista italiano è stato il giornalista Matteo Moretto. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha voluto fare chiarezza su due aspetti fondamentali: la reale posizione del Newcastle e una presunta notizia, da lui mai diffusa. Il giornalista ha innanzitutto smentito categoricamente di aver mai parlato di una telefonata tra il giocatore e Massimiliano Allegri, e ha ribadito che il recente rinnovo con il club inglese non blinda affatto il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve l8217annuncio di moretto esalta i tifosi 160non mi sposto da qui quello bianconero 232 il club pi249 vicino a8230

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’annuncio di Moretto esalta i tifosi: «Non mi sposto da qui! Quello bianconero è il club più vicino a…»

Contenuti che potrebbero interessarti

calciomercato juve l8217annuncio morettoCalciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Sandro Tonali - Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione legata al futuro di Sandro Tonali Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto sul cana ... Secondo milannews24.com

calciomercato juve l8217annuncio morettoMoretto - Juventus, tra Tudor e Comolli rapporti freddi: la situazione e cosa può succedere - Torna in auge il nome di Roberto Mancini, non solo per la Juventus ma in generale trattandosi di un profilo importante libero. Da ilbianconero.com

calciomercato juve l8217annuncio morettoJuve, Moretto: 'Il club bianconero è quello più vigile sul profilo di Tonali' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto, la Juventus sarebbe il club in Italia che seguirebbe con più attenzione le mosse di Sandro Tonali, ... Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve L8217annuncio Moretto