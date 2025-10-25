Calciomercato Inter | piace la nuova stella del calcio francese classe 2008

Calciomercato Inter. Il Mondiale Under 20 che si è appena concluso in Cile è stato una vetrina d’eccellenza per i giovani talenti del calcio mondiale. Tra le nazionali protagoniste, la Francia ha messo in mostra diversi prospetti interessanti, e uno in particolare avrebbe catturato l’attenzione dell’Inter: si tratta di Djylian N’Guessan, attaccante classe 2008 di proprietà del Saint-Étienne. Secondo quanto riportato da L’Équipe, gli osservatori nerazzurri avrebbero seguito da vicino le prestazioni di N’Guessan, considerato uno dei profili più promettenti della manifestazione. L’Inter, storicamente molto attenta al panorama giovanile internazionale, avrebbe già avviato i primi contatti per monitorare da vicino l’evoluzione del giocatore e capire la fattibilità di un eventuale affare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it