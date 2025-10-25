L’Inter continua a dimostrare una pianificazione meticolosa sul mercato, bilanciando le necessità immediate con la costruzione di una rosa solida per il futuro. Nonostante il recente arrivo di Andy Diouf e l’imminente rinnovo di Davide Frattesi, i radar del direttore sportivo Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin sono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, per il Centrocampo gli Obiettivi sono: Luis e O’Riley