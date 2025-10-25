Calciomercato Inter per il Centrocampo gli Obiettivi sono | Luis e O’Riley

Ilprimatonazionale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter continua a dimostrare una pianificazione meticolosa sul mercato, bilanciando le necessità immediate con la costruzione di una rosa solida per il futuro. Nonostante il recente arrivo di Andy Diouf e l’imminente rinnovo di Davide Frattesi, i radar del direttore sportivo Piero Ausilio e del suo vice Dario Baccin sono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter per il centrocampo gli obiettivi sono luis e o8217riley

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, per il Centrocampo gli Obiettivi sono: Luis e O’Riley

Altre letture consigliate

calciomercato inter centrocampo obiettiviCalciomercato Inter News/ Kim torna l’obiettivo, piace il talento di El Mala (24 ottobre 2025) - Il calciomercato Inter guarda in Germania per il presente e il futuro, contatti per Kim Min Jae in difesa e Said El Mala in attacco ... Scrive ilsussidiario.net

calciomercato inter centrocampo obiettiviMercato Inter, può arrivare il cugino di un nerazzurro: è sfida alla Juve - Prosegue la stagione dell'Inter, che però non smette mai di guardare al mercato. Segnala spaziointer.it

calciomercato inter centrocampo obiettiviCalciomercato Inter, pronto un grande investimento in difesa. Quel talento può diventare nerazzurro - Calciomercato Inter: occhi puntati su Jan Ziolkowski, giovane difensore della Roma Nel recente scenario del Calciomercato Inter, il club nerazzurro ha iniziato a monitorare con grande attenzione Jan Z ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Centrocampo Obiettivi