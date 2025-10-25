Calciomercato Inter LIVE | il retroscena sull’arrivo di Diouf su Nico Paz e Acerbi…

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sull’arrivo di Diouf, su Nico Paz e Acerbi…

Leggi anche questi approfondimenti

#Napoli tra PSV ed Inter: quando tornano #McTominay e #Hojlund ? https://calciomercato.com/liste/napoli-cosa-filtra-sui-recuperi-di-mctominay-e-hojlund-tra-psv-eindhoven-e-inter/blte49624e38ca0cf6e… - X Vai su X

Calciomercato, Gila tra Milan e Inter: Tare lo rivuole e Lotito ha già fermato Marotta - facebook.com Vai su Facebook

Napoli e Inter si sono sfidate anche sul mercato: tutti i retroscena di un'estate calda - Vi sareste immaginati Bonny o Pio Esposito con la maglia azzurra? Lo riporta sport.sky.it

Calciomercato Inter, Moretto svela un grande retroscena sul fronte attaccanti. Le ultime - Calciomercato Inter: Bonny il colpo a sorpresa per l’attacco, ma non era l’unico nome Il calciomercato Inter ha regalato diverse novità nell’ultima sessione estiva, e tra queste spicca il nome di Ange ... Segnala calcionews24.com

Inter, il retroscena sul grande colpo di mercato in estate: “Tutto nato da uno screzio con…” - Un grande inizio di stagione e un colpo di mercato che sembra più che mai azzeccato. Segnala msn.com