Calciomercato Inter in estate è arrivato Bonny ma il piano A era un altro Il retroscena

Inter News 24 Calciomercato Inter: Bonny ha conquistato tutti in casa Inter. Nonostante ciò, i nerazzurri avevano un altro nome in mente. L’acquisto di Ange-Yoan Bonny da parte dell’ Inter si è rivelato un colpo azzeccato. Il giovane attaccante francese, prelevato dal Parma, sta già facendo la differenza con le sue prestazioni, i gol e gli assist. Bonny si è rapidamente integrato nel sistema di gioco dei nerazzurri, dimostrando qualità e visione di gioco, e ora è uno degli elementi di punta nell’attacco di Cristian Chivu. Tuttavia, come raccontato da Matteo Moretto, Bonny non era l’unico obiettivo della dirigenza per rinforzare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, in estate è arrivato Bonny, ma il piano A era un altro. Il retroscena

