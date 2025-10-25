Inter News 24 Calciomercato Inter: la dirigenza nerazzurra punta gli occhi su Luka Sucic, cugino di Petar. Il classe 2002 piace anche alla Juventus. L’ Inter continua a guardare al futuro e a programmare il suo mercato, non solo per l’immediato, ma anche con un occhio lungo. Dopo l’acquisto del promettente Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria lo scorso anno, il club di Viale della Liberazione non sembra volersi fermare. Il centrocampista croato, nonostante il grande talento, deve ancora ambientarsi e adattarsi al calcio italiano, ma la sua inclusione nella rosa interista è vista come un investimento a lungo termine. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri tengono d’occhio Luka Sucic. La situazione con il cugino di Petar