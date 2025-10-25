Calcio serie C la ricetta di Giovanni Tedesco per risollevare il Grifo | l' affetto del pubblico

Giovanni Tedesco non ha perso tempo. E per cercare di dare una mano affinché questa squadra esca dalla crisi nei tempi più rapidi possibili ha deciso di ripartire dalle cose più semplici ed essenziali: l'affetto della gente.Tutti gli allenamenti fino a questo momento sono stati aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0 dopo i primi 45'. Napoli-Inter 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2 - facebook.com Vai su Facebook

SERIE C Crotone, Longo detta la ricetta per espugnare Foggia: “Serviranno pazienza e sacrificio” - Il Foggia è una squadra concreta, che sa capitalizzare le poche occasioni che crea e concede davvero poco agli avversari. Come scrive statoquotidiano.it

Michele Criscitiello: “Serie C, il VAR “pezzotto” da abolire: perché questo esperimento danneggia il calcio italiano” - Serie C, il VAR “pezzotto” da abolire: perché questo esperimento danneggia il calcio italiano ne parla Michele Criscitiello su Sportitalia. Lo riporta tuttojuve.com