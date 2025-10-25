Calcio Promozione Cuoiopelli a caccia di punti Mobilieri è derby

Domani, con il ripristino dell’ora solare, le gare inizieranno alle 14,30 nel campionato di Promozione. I Mobilieri Ponsacco riceveranno al Comunale il San Miniato Basso. I rossoblù di Polzella sono reduci da due pareggi per 0-0 nelle ultime tre giornate, il primo in casa con la Cuoiopelli ed il secondo a Castelfiorentino. In mezzo, il netto 3-0 sul terreno dei Colli Marittimi. Sciapi e soci vorranno tornare al successo per non perdere contatto con la capolista Atletico Maremma. Questa, con 16 punti, precede di due lunghezze i Mobilieri che restano – nonostante le recenti “frenate” – i favoriti per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

