Calcio Promozione Cuoiopelli a caccia di punti Mobilieri è derby
Domani, con il ripristino dell’ora solare, le gare inizieranno alle 14,30 nel campionato di Promozione. I Mobilieri Ponsacco riceveranno al Comunale il San Miniato Basso. I rossoblù di Polzella sono reduci da due pareggi per 0-0 nelle ultime tre giornate, il primo in casa con la Cuoiopelli ed il secondo a Castelfiorentino. In mezzo, il netto 3-0 sul terreno dei Colli Marittimi. Sciapi e soci vorranno tornare al successo per non perdere contatto con la capolista Atletico Maremma. Questa, con 16 punti, precede di due lunghezze i Mobilieri che restano – nonostante le recenti “frenate” – i favoriti per la vittoria finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Match Preview Campionato Promozione ? VIS Pescara VS Città di Chieti Bucchianico Campionato Promozione - 8° gara - girone B ? Domenica 26 ottobre Ore 15:00 Campo "L. Petruzzi" - Città S. Angelo #cittàdichieti #calcio #promozione - facebook.com Vai su Facebook
CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, RECUPERO 5^ GIORNATA, CORLETO PERTICARA FRENA LA MARCIA TRIONFALE DELL’INVICTA MATERA: 2-2 A CALVELLO - X Vai su X
Calcio Promozione, Cuoiopelli a caccia di punti. Mobilieri, è derby - Domani, con il ripristino dell’ora solare, le gare inizieranno alle 14,30 nel campionato di Promozione. Secondo sport.quotidiano.net
Promozione. Brutto scivolone interno della Cuoiopelli. Nei minuti di recupero sono puniti da Pecci - CUOIOPELLI 1 CERBAIA 2 CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli (90’ Cerretini), Liberati, Pini, Mori, Pacifico, Fallacara (48’ Bellomini), Di Benedetto, Coluccia (87’ Nuti), ... Da msn.com