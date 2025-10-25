Quattro le partite in scena nell’anticipo del sabato dedicato all’ottavo turno del campionato di Serie A di calcio. La scena se l’è presa sicuramente il big match tra Napoli ed Inter che è andato a cambiare anche la classifica, oltre ad alzare alle stelle la tensione in campo. I campani, reduci dalla clamorosa sconfitta in Champions League con il PSV, si sono prontamente riscattati: partita che è andata ad ondate, con i padroni di casa a sfruttare i momenti per portarsela a casa. A sbloccare il risultato è Kevin De Bruyne al 33’ su rigore (dopo la trasformazione infortunio per il belga). Il raddoppio è ovviamente di Scott McTominay che trova il 2-0 al 54’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio: nell’anticipo dell’ottava di Serie A il Napoli batte l’Inter e va in testa. Pari tra Cremonese e Atalanta