Calcio Napoli riscatto! 3-1 all’Inter

2anews.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prestazione di grande applicazione per gli azzurri. In rete De Bruyne, Mc Tominay ed Anguissa. Il Calcio Napoli torna in testa alla classifica approfittando anche del pareggio del Milan. Nella partita più difficile il Calcio Napoli è chiamato al ricatto: al Maradona arriva un Inter in grande forma e decisa a vendicare lo scudetto perso . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli riscatto 3 1 all8217inter

© 2anews.it - Calcio Napoli riscatto! 3-1 all’Inter

News recenti che potrebbero piacerti

calcio napoli riscatto 3LA PARTITA – Napoli-Inter 3-1: rigore, scintille e riscatto azzurro al Maradona - Cronaca della partita Al Maradona, il Napoli mette in scena un’autentica prova d’orgoglio contro l’Inter: 3- Riporta pianetazzurro.it

calcio napoli riscatto 3Riscatto Napoli, 3 a 1 all'Inter ora è di nuovo capolista - Il Napoli riguadagna la testa della classifica dopo che nel big match dell'ottava giornata gli azzurri hanno sconfitto l'Inter sul terreno del Maradona col punteggio di 3- Secondo ansa.it

calcio napoli riscatto 3Il Napoli risorge con l’Inter: 3-1 al Maradona e torna in vetta - Festa grande al Maradona per il prepotente riscatto del Napoli, che ha messo ko l'Inter (3- Secondo napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Riscatto 3