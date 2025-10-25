Calcio il Rimini torna con un punto da Campobasso | a segno Leoncini
Il Rimini torna da Campobasso con un punto. Al vantaggio di Leoncini nel primo tempo risponde Cristallo nella ripresa, in una gara ricca di occasioni da ambo le parti. I ragazzi di D'Alesio si portano a quota -1 in classifica e mercoledì saranno ospiti del Ravenna in Coppa Italia, mentre sabato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
