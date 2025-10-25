Calcio il Rimini torna con un punto da Campobasso | a segno Leoncini

Riminitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rimini torna da Campobasso con un punto. Al vantaggio di Leoncini nel primo tempo risponde Cristallo nella ripresa, in una gara ricca di occasioni da ambo le parti. I ragazzi di D'Alesio si portano a quota -1 in classifica e mercoledì saranno ospiti del Ravenna in Coppa Italia, mentre sabato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

calcio rimini torna puntoCalcio, il Rimini torna con un punto da Campobasso: a segno Leoncini - Al vantaggio di Leoncini nel primo tempo risponde Cristallo nella ripresa, in una gara ricca di occasioni da ambo le parti. Segnala today.it

Calcio serie C girone B, il Rimini strappa un punto a Campobasso (1-1) - Il Rimini prova a scappare via a Campobasso andando in vantaggio con Leoncini al 32’ ma Cristallo al 62’ pareggia. Si legge su corriereromagna.it

calcio rimini torna puntoRimini Calcio, arriva la Juve nex Gen: la mission è cancellare il segno meno - Domenica allo stadio Romeo Neri (14:30) la sfida contro i bianconeri che hanno 11 punti. Riporta altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Rimini Torna Punto