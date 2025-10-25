Calcio giovanile Badesse Monteriggioni e Sabatini | addio | Decisione presa in armonia con la società
Si conclude, di comune accordo, il rapporto tra il Badesse Monteriggioni e il tecnico delle giovanili Sabatini, dall'estate alla guida di una delle formazioni baby del sodalizio: gli Esordienti della classe 2014. "Abbiamo deciso, in armonia con la società – spiega Sabatini – di interrompere la nostra collaborazione. Colgo l'occasione per ringraziare il Badesse Monteriggioni per l'opportunità concessami. Un saluto particolare al presidente Stefano Berni e al responsabile del settore giovanile Francesco Arrichiello. Entro dicembre – aggiunge Sabatini – mi auguro di contare su una nuova chance per un'altra esperienza da allenatore".
