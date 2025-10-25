Calcio Eccellenza Perignano per la continuità

L’ottava giornata di campionato riserva impegni in trasferta sia per la squadra dei Fratres Perignano che per il Cenaia. Dopo la esaltante impresa di aver battuto domenica scorsa la capoclassifica del campionato, i rossoblù perignanesi si recano in trasferta a Cerreto Guidi per affrontare la Real Cerretese. "Una partita difficile – dice il ds Ragoni – contro una squadra solida, che fa della sua fisicità una delle sue armi migliori e che, sul terreno amico, gioca sempre con tanta aggressività. Per quanto riguarda l’organico dobbiamo fare a meno di Stringara ma recuperiamo Garunja. Andiamo fiduciosi, rinfrancati dal risultato di domenica scorsa, per dare continuità alle ultime prestazioni". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Perignano per la continuità

