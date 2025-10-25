Il turno infrasettimanale fissato per mercoledì ha comportato l’anticipo di numerose sfide di calcio dilettanti in programma in questo fine settimana. Tutte le partite del girone B di Eccellenza si giocheranno oggi con fischio d’inizio tra le 15 e le 15,30. Per quanto riguarda le bolognesi che militano in questo raggruppamento, il Mezzolara di Nicola Zecchi è atteso dalla delicata sfida casalinga (15,30) contro i romagnoli del Futball Cava Ronco, squadra con cui condivide il secondo posto a tre lunghezze dalla capolista Ars et Labor Ferrara (ex Spal). Il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli – quinto – farà visita alla Sampierana (ore 15) mentre il Castenaso di Fabio Rizzo e l’Osteria Grande di Fabio Malaguti saranno di scena sui terreni di Sanpaimola e Mesola (il via alle 15). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Tra Eccellenza e Promozione un turno di anticipi