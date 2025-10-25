Calcio a 5 l’Atlante al PalaBombonera contro l’Olimpia Regium

Quinto turno di campionato di A2 Elite di calcio a 5 per l’ Atlante Grosseto: oggi alle 15.30 al Palabombonera di Grosseto i ragazzi di mister D’Urso ricevono la visita dell’ Olimpia Regium. Alle spalle c’è la soddisfacente vittoria casalinga con Rovereto, la seconda della stagione, arrivata al termine di una prestazione di rara intensità e con buone risposte sia da parte dei ’senatori’ che dai giovani: per costruire una impresa chiamata salvezza, infatti, c’è bisogno del contributo di tutti. Mister Margini dovrebbe poter contare sull’intera rosa, ad eccezione di Fation Halitjaha, ancora ai box per una botta accusata nel recupero col Montegrappa: il numero 22, difficilmente, sarà tra i convocati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

