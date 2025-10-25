Calcio a 5 Futsal Torrita | trasferta a Lido di Camaiore

Non è arrivato l’atteso riscatto per il Futsal Torrita in un match che comunque si annunciava come non facile. L’esordio in casa in campionato (girone C) in quella che è la seconda stagione consecutiva in serie B ha visto la sconfitta dei gialloneri per 5-2 con l’Antenore Sport Padova che al termine della seconda giornata si trova a guidare la classifica. La squadra veneta, di ottimo livello, sigla il "colpaccio" in trasferta, in una partita condotta sempre in vantaggio. Per il Futsal Torrita le reti sono state realizzate da Benaba e Genovesi (in gol per la seconda partita consecutiva) e in attacco c’è stato il debutto, caratterizzato dall’espulsione, di Liburdi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

