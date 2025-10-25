Calabria leader in Italia nella produzione di clementine | il 66% arriva dalla regione Domina la Piana di Sibari

Calabria superstar nella produzione di clementine: dal tacco dello Stivale proviene il 66% della produzione nazionale di 668.250 tonnellate, con la provincia di Cosenza, e in particolare la piana di Sibari e il territorio di Corigliano-Rossano, che fa la parte del leone producendo circa 357mila tonnellate, ovvero il 53% del totale nazionale, per un valore alla produzione di 120 milioni di euro sui. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Calabria leader in Italia nella produzione di clementine: il 66% arriva dalla regione. Domina la Piana di Sibari - Calabria superstar nella produzione di clementine : dal tacco dello Stivale proviene il 66% della produzione nazionale di 668.

