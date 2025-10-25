Cala il sipario su Progress 2025 | i giovani protagonisti della fiera del Lavoro di Lancianofiera FOTO

Desiderosi di entrare nel mondo del lavoro, interessati ad approfondire le competenze tecniche, convinti dell’importanza di coltivare le proprie abilità e i propri talenti. La fotografia che emerge dalle voci dei giovani della Generazione Z, che hanno animato Progress 2025, la fiera del Lavoro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

