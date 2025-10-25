Cala il sipario su Progress 2025 | i giovani protagonisti della fiera del Lavoro di Lancianofiera FOTO

25 ott 2025

Desiderosi di entrare nel mondo del lavoro, interessati ad approfondire le competenze tecniche, convinti dell’importanza di coltivare le proprie abilità e i propri talenti. La fotografia che emerge dalle voci dei giovani della Generazione Z, che hanno animato Progress 2025, la fiera del Lavoro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

