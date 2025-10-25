Cagliari Borrelli | L’esordio in Serie A una emozione sicuramente grandissima Vi svelo perché ho scelto di venire in Sardegna
Cagliari, l’attaccante Gennaro Borrelli ha parlato ai microfoni della Serie A soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a dire di sì ai sardi. Gennaro Borrelli, attaccante del Cagliari, ha rilasciato in un’intervista ai microfoni di Hunger and Belief, trasmesso sul canale YouTube della Serie A. Ecco cosa ha detto. ESORDIO – «Sicuramente è stata un’emozione grandissima perché l’esordio in Serie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
