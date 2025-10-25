Cade dal muro del Pantheon turista muore dopo un volo da 7 metri
Una vacanza finita in tragedia. Morimasa Hibino, un turista giapponese, è morto ieri sera, 24 ottobre, dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon, a Roma. È successo. 🔗 Leggi su Leggo.it
