Cade dal muro del Pantheon muore turista

Lidentita.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Roma: cade dal muro del Pantheon, muore un turista. È accaduto nella serata di ieri, per l’uomo, un 70enne di nazionalità giapponese, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i medici e i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno forzato il cancello d’ingresso per tentare di raggiungere il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

cade dal muro del pantheon muore turista

© Lidentita.it - Cade dal muro del Pantheon, muore turista

Contenuti che potrebbero interessarti

cade muro pantheon muoreRoma, cade dal muro perimetrale del Pantheon: muore turista giapponese di 70 anni - Un turista giapponese è morto a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. Riporta rainews.it

cade muro pantheon muoreCade dal muro del Pantheon, muore turista a Roma - Un turista giapponese è morto ieri sera a Roma dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. Si legge su ansa.it

cade muro pantheon muoreRoma, cade dal muro del Pantheon e precipita per sette metri: morto turista giapponese - Un turista giapponese è morto ieri sera dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cade Muro Pantheon Muore