Tragedia a Roma: cade dal muro del Pantheon, muore un turista. È accaduto nella serata di ieri, per l’uomo, un 70enne di nazionalità giapponese, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i medici e i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco che hanno forzato il cancello d’ingresso per tentare di raggiungere il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Cade dal muro del Pantheon, muore turista